Aldosivi se impuso ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 1 con tantos de Giani, Palavecino y Cervera. De esta manera, Aldosivi conserva las esperanzas de mantener sus chances para seguir en Primera.

Un cabezazo preciso de Justo Giani a los 3 minutos, tras un centro desde la derecha, le permitió al conjunto dirigido por Guillermo Farré abrir el marcador temprano en el juego.

En la segunda mitad, Aldosivi estiró la diferencia: primero con el tanto -también con la testa- de Agustín Palavecino a los 10 minutos y más tarde, a los 24, con la definición de Tobías Cervera, que había ingresado hacía instantes. Apenas sesenta segundos después, Alex Arce consiguió el descuento para la visita.

La “Lepra” mendocina, este miércoles disputará la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, por eso prefirió que el encuentro en Mar del Plata sea con una formación alternativa.

El próximo rival de Aldosivi será Banfield, dónde jugará como visitante. Por último, los marplatenses cerrarán con su rival directo San Martín de San Juan en el Minella.

SÍNTESIS:

Aldosivi 3-1 Independiente Rivadavia

Primer tiempo:

Gol: 3' Giani (ALD).

Amonestados: 20' Moya (ALD); 35' Retamar (IND).

Segundo tiempo:

Cambios en Aldosivi: 7' Palavecino por Guzmán; 21' Rodrigo González por Serrago; 21' Cervera por Rami; 35' Guerrico por Román.

Cambios en Independiente Rivadavia: 11' Bergara por Tonetto; 11' Amarfil por Ortega; 17' Villa por Barbieri; 17' Arce por Sartori; 23' Souto por Bonifacio.

Goles: 10' Palavecino (ALD); 24' Cervera (ALD); 26' Arce (IND).

Amonestados: 3' Mottes (ALD); 7' Ortega (IND); 19' Serrago (ALD).