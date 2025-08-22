Aldosivi celebrará el Día del Hincha por primera vez de manera oficial
El próximo 26 de agosto, a partir de las 15 en el predio del club, se llevará a cabo una nueva edición del Día del Hincha de Aldosivi. La fecha nació como homenaje a Jorge Daniel Amalfitano, más conocido como “Cubilla”, un referente silencioso de la pasión auriverde que se convirtió en símbolo de toda la hinchada.
El Club Aldosivi anunció la celebración del Día del Hincha, una jornada que se desarrollará este 26 de agosto desde las 15 en el predio y que promete reunir a varias generaciones de simpatizantes bajo un mismo sentimiento. Esta vez, el festejo será oficial y organizado por la institución.
La elección de la fecha no es casual: un 26 de agosto nació Jorge Daniel Amalfitano, “Cubilla”, un hincha que trascendió por su compromiso, presencia y entrega permanente para estar cerca de la institución, tanto en la tribuna como en la sede. Su figura se transformó en emblema de la fidelidad y el amor incondicional por los colores verde y amarillo.
Hace algunos años, un grupo de socios propuso instaurar esta fecha en su memoria, como forma de homenajear a todos los hinchas inolvidables que marcaron la historia del Tiburón. Desde entonces, el Día del Hincha es un recordatorio de que lo que une a la gente de Aldosivi es más que un partido: es historia, memoria y futuro.
“Este próximo 26 de agosto estará grabado en el calendario de todos los tiburones. Es más que una fecha: es un pacto entre generaciones, una promesa de mantener viva la llama de quienes, en los días de gloria y en los más difíciles, construyeron este sentimiento”, expresaron desde el club.
Con banderas, cánticos y recuerdos compartidos, Aldosivi celebrará el próximo lunes un día que ya se ha convertido en parte de la identidad de su hinchada.
