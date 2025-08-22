El Club Aldosivi anunció la celebración del Día del Hincha, una jornada que se desarrollará este 26 de agosto desde las 15 en el predio y que promete reunir a varias generaciones de simpatizantes bajo un mismo sentimiento. Esta vez, el festejo será oficial y organizado por la institución.

Ads

La elección de la fecha no es casual: un 26 de agosto nació Jorge Daniel Amalfitano, “Cubilla”, un hincha que trascendió por su compromiso, presencia y entrega permanente para estar cerca de la institución, tanto en la tribuna como en la sede. Su figura se transformó en emblema de la fidelidad y el amor incondicional por los colores verde y amarillo.

Hace algunos años, un grupo de socios propuso instaurar esta fecha en su memoria, como forma de homenajear a todos los hinchas inolvidables que marcaron la historia del Tiburón. Desde entonces, el Día del Hincha es un recordatorio de que lo que une a la gente de Aldosivi es más que un partido: es historia, memoria y futuro.

Ads

“Este próximo 26 de agosto estará grabado en el calendario de todos los tiburones. Es más que una fecha: es un pacto entre generaciones, una promesa de mantener viva la llama de quienes, en los días de gloria y en los más difíciles, construyeron este sentimiento”, expresaron desde el club.

Con banderas, cánticos y recuerdos compartidos, Aldosivi celebrará el próximo lunes un día que ya se ha convertido en parte de la identidad de su hinchada.

Ads