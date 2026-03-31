Aldosivi afronta un compromiso clave cuando reciba a Argentinos Juniors en el estadio José María Minella, en un partido pendiente correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 14, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y será televisado por ESPN Premium.

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El conjunto marplatense llega en un momento delicado. Sin victorias en lo que va del certamen, suma apenas cinco puntos, producto de cinco empates y cinco derrotas, lo que lo ubica en la anteúltima posición de su zona.

Además, evidencia serias dificultades ofensivas, con apenas tres goles convertidos en el torneo. La reciente caída frente a Sarmiento profundizó un presente futbolístico adverso que buscará revertir con la llegada de Israel Damonte, quien tendrá su debut como entrenador del equipo.

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En contrapartida, el “Bicho” atraviesa una realidad más alentadora. El equipo dirigido por Nicolás Diez se ubica en la séptima posición y llega en alza, tras encadenar dos victorias consecutivas. Con aspiraciones de meterse en zona de clasificación, Argentinos intentará sumar en condición de visitante para consolidar su buen momento.

El duelo presenta necesidades claras en ambos lados: Aldosivi, obligado a ganar para comenzar a salir del fondo, y Argentinos Juniors, con el objetivo de seguir escalando posiciones y afirmarse como candidato en la zona.



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CONVOCADOS VS ARGENTINOS JRS