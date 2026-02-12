El Tiburón dejará Mar del Plata y este jueves desde las 19hs visitará a Tigre en el estadio José Dellagiovanna, por una nueva fecha del Torneo Apertura. Un desafío exigente para el equipo de Guillermo Farré, que necesita sumar para comenzar a escalar en la Zona B.

El conjunto de Victoria atraviesa un presente ideal. El “Matador” suma 10 puntos sobre 12 posibles y viene de una racha que ilusiona: venció a Estudiantes de Río Cuarto, igualó 1-1 ante Belgrano en Córdoba, superó 3-1 a Racing y dio el golpe con un contundente 4-1 frente a River en el Monumental. Con delanteros en gran nivel y una conexión ofensiva letal, el equipo de Diego Dabove buscará sostener su liderazgo y afianzarse en lo más alto de la tabla.

Del otro lado, Aldosivi llega con sensaciones encontradas. Rescató un empate ante Rosario Central en el Jose Maria Minella, pero todavía no logró ganar en el certamen. Suma tres puntos producto de tres igualdades (Barracas Central, Defensa y Justicia y el Canalla) y una derrota 3-1 frente a Gimnasia en La Plata. El equipo marplatense muestra solidez defensiva en varios pasajes, aunque le cuesta convertir. En la última fecha, Nicolás Cordero marcó un gran gol que permitió al Tiburón mantener el invicto como local y sumar un punto valioso.

El encuentro tendrá además un condimento especial: el reencuentro con Tiago Serrago, un ex Aldosivi que atraviesa un gran momento en Tigre, con goles importantes incluso ante River.

La terna arbitral estará encabezada por Bryan Ferreyra, mientras que Gastón Monsón Brizuela será el encargado del VAR.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Federico Gino, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero.

DT: Guillermo Farré.

Aldosivi tendrá una prueba de carácter ante uno de los equipos más en forma del torneo. La meta es clara: sumar fuera de casa y empezar a cambiar la historia en el Apertura.

