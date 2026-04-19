Aldosivi enfrentará a Racing Club hoy a partir de las 13:30 en el estadio José María Minella, en el marco de la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y marcará una nueva oportunidad para el conjunto marplatense de revertir su flojo presente en el campeonato.

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El equipo dirigido por Israel Damonte atraviesa un momento complicado, ya que aún no logró ganar en lo que va del certamen. Suma apenas seis puntos, todos producto de empates, mientras que en los otros siete encuentros sufrió derrotas. En su última presentación, mostró una leve mejoría frente a Belgrano en Córdoba, aunque terminó cayendo 1 a 0 en un partido donde, al menos, mereció llevarse un empate.

Por su parte, Racing tampoco llega en su mejor versión en el plano local. La “Academia” se encuentra fuera de los puestos de clasificación en su zona, aunque cuenta con un plantel de jerarquía y experiencia internacional que lo convierte en un rival de riesgo.

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Además, el partido tendrá un condimento especial: la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) autorizó la presencia de público visitante, con 7500 localidades disponibles, por lo que el Minella volverá a lucir con ambas hinchadas.

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