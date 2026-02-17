A pesar de haber sufrido para encontrar el gol en la primera mitad, el equipo dirigido por Guillermo Farré mostró una notable reacción el primer gol del encuentro llega a los 24’ con un remate de zurda de Joaquin Novillo que con cara externa desde adentro del área abrió el marcador pese a los intentos de San Miguel que tenía sus oportunidades y llegaba.

Este triunfo, el primero del año para los marplatenses, llegó en un momento clave y con un rival complicado que no le permitió a Aldosivi lucirse en la primera parte.

Tomás Fernández fue, sin dudas, la gran figura de la jornada. El mediocampista, autor del segundo gol, exhibió su gran nivel y se convirtió en el eje del ataque del Tiburón que a los 12’ del segundo tiempo convirtió para que el tiburón amplíe la ventaja.

Con su desborde a los 82’ y la asistencia para el gol de Alan Sosa, Aldosivi selló el 3-0 definitivo, mostrando una gran efectividad en los momentos claves del partido.

La solidez defensiva del Tiburón fue clave, con una buena gestión de la presión y el desgaste físico que provocó el esfuerzo de San Miguel por alcanzar el descuento.

El conjunto de San Miguel, a pesar de intentarlo, no logró concretar las jugadas que tuvo y pagó caro los errores defensivos. Su falta de efectividad frente al arco rival y los fallos individuales lo dejaron sin posibilidades.

Con este resultado, Aldosivi espera rival en la siguiente ronda, con la posibilidad de enfrentar a River Plate, dependiendo del resultado del partido entre Ciudad de Bolívar y los millonarios.

En cuanto a los próximos compromisos del Tiburón, el equipo viajará a Santa Fe para enfrentar a Unión por la fecha 6 de la Liga Profesional, mientras que San Miguel visitará a Ferrocarril Oeste en la fecha 2 de la Primera Nacional.



Titulares de Aldosivi:



(23) Ignacio Chicco

(2) Guillermo Enrique

(28) Santiago Moya

(6) Joaquín Novillo

(3) Fernando Román Villalba

(32) Franco Leys

(55) Martin Garcia

(7) Natanael Guzmán

(27) Tomás Fernández

(11) Agustín Palavecino

(22) Facundo De La Vega

Cambios en Aldosivi: 20' Gino por García; 20' Sosa por Palavecino; 31' Da Luz por De la Vega; 31' Zalazar por Guzmán; 40' Villarreal por Fernández.

Cambios en San Miguel: 14' Delgado por Desabato; 21' Grassano por Oses; 21' Ferrero por Juárez; 32' Almeida por Cruz; 32' Brochero por Nasta.

Titulares de San Miguel

(1) Juan Manuel Lungarzo

(4) Lucio Pérez

(2) Dixon Rentería

(6) Facundo Cardozo

(3) Alexis Cruz

(10) Daniel Juárez

(5) Iván Ramírez

(8) Leandro Desábato

(7) Máximo Oses

(11) Mateo Serra

(9) Bruno Nasta