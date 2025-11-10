Después del tiempo agregado por Lobo Medina, árbitro del encuentro disputado en el sur del Gran Buenos Aires, un penal sancionado mediante el VAR le clarificó el panorama al equipo marplatense: gol de Federico Gino, triunfo 1 a 0 y una noche que terminaría incluso mejor.

Porque en Tucumán, Atlético ganó y si bien zafó de la pelea ya que aseguró la permanencia con la victoria, hundió a Godoy Cruz. Ahora la tabla anual tiene a Aldosivi con 30 puntos, los mendocinos quedaron con 28 y San Martín de San Juan, último rival del Tiburón, con 28 también.

Resta definir el cronograma de la jornada final del 2025 pero hay algo que tiene confirmado Aldosivi: depende de sí mismo. Si vence a los sanjuaninos en Mar del Plata, se quedará en Primera División para la próxima temporada del fútbol argentino.

