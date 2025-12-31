El 2025 fue un año intenso para Aldosivi. El retorno a Primera División implicó un desafío deportivo permanente, con un calendario exigente y la obligación de sumar puntos desde el inicio. El equipo marplatense atravesó momentos complejos, cambios en el banco de suplentes y una lucha constante en la tabla, pero terminó celebrando la permanencia tras un cierre positivo.

Ads

En la Liga Profesional, el rendimiento fue de menor a mayor. Durante el Torneo Apertura, Aldosivi disputó 16 partidos, con cuatro victorias, tres empates y nueve derrotas. Sumó 15 puntos, convirtió 18 goles y recibió 28, en una etapa marcada por la irregularidad y la necesidad urgente de mejorar.

Puede interesarte

El Torneo Clausura mostró una versión más competitiva. En la misma cantidad de encuentros, el equipo consiguió cinco triunfos, tres empates y ocho caídas, con 13 goles a favor y 18 en contra. Ese repunte fue clave para salir de la zona de descenso y llegar con chances al tramo final del campeonato.

Ads

El cierre de la temporada fue determinante. Aldosivi logró una victoria decisiva en la última fecha, que le permitió asegurar su continuidad en Primera División y cumplir el objetivo central del año, luego de haber transitado gran parte del torneo en posiciones comprometidas.

En paralelo, el equipo tuvo una destacada participación en la Copa Argentina. Aunque no logró ganar partidos, avanzó hasta los octavos de final, firmando una de sus mejores campañas recientes en el certamen y mostrando una imagen competitiva frente a rivales de jerarquía.

Ads

Puede interesarte

La temporada estuvo atravesada por la inestabilidad en el cuerpo técnico. Andrés Yllana inició el año al frente del plantel, pero su ciclo fue breve y sin victorias. Luego asumió Mariano Charlier como interino, quien logró mayor regularidad y condujo al equipo tanto en el torneo local como en la Copa Argentina. En el tramo final llegó Guillermo Farré, cuyo impacto fue inmediato: bajo su conducción, Aldosivi consiguió la mayoría de los triunfos que sellaron la permanencia.

En números generales, el Tiburón disputó 35 partidos oficiales en 2025, con 9 victorias, 8 empates y 18 derrotas, un total de 34 goles a favor y 50 en contra. El rendimiento fue similar jugando como local y visitante, con puntos importantes obtenidos fuera de Mar del Plata.

Con el año cerrado, Aldosivi puede hacer un balance positivo desde el resultado final. La permanencia en Primera División, sumada a una campaña aceptable en Copa Argentina, marca una base sobre la cual construir. El desafío de cara a 2026 será lograr mayor estabilidad, mejorar el arranque del torneo y evitar volver a sufrir hasta el final.