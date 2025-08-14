El primer ministro Edi Rama aseguró que la tecnología será clave para aumentar la transparencia y agilizar la adhesión del país a la Unión Europea, prevista para 2030. Incluso, deslizó la posibilidad de que un ministerio sea gestionado íntegramente por IA, eliminando “nepotismo y conflictos de intereses”.

El Gobierno ya aplica IA para monitorear compras públicas, analizar operaciones aduaneras y tributarias en tiempo real, detectar construcciones ilegales y plantaciones de cannabis mediante drones y satélites, e incluso enviar multas de tránsito por reconocimiento facial. Además, la exdirectora tecnológica de OpenAI y creadora de ChatGPT, Mira Murati, nacida en Albania, colabora en la traducción y alineación de las 250.000 páginas de leyes europeas que exige el proceso de adhesión.

Rama aspira a que el país complete en cinco años el trabajo que a Croacia le llevó siete, gracias al uso de IA para identificar rápidamente las diferencias entre la legislación nacional y la comunitaria. También planea que Albania sea una sociedad sin efectivo para 2030, con el 95% de los trámites públicos ya digitalizados a través de la plataforma e-Albania.

Sin embargo, voces opositoras como la diputada Jorida Tabaku advierten que, sin una reforma estructural previa, la IA podría convertirse en “un disfraz digital para la misma disfunción de siempre”. Expertos locales también alertan sobre la falta de especialistas, centros de datos y regulaciones claras para un despliegue seguro y efectivo.

En paralelo, el uso de IA en el país ha tenido gestos llamativos: durante una cumbre europea en Tirana, los líderes fueron recibidos con versiones animadas de sí mismos en formato infantil, saludando en su propio idioma. Una postal que generó tanto sonrisas como críticas, y que refleja el tono ambicioso, y a veces excéntrico, de la apuesta digital albanesa.

Fuente: Político