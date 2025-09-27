El bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Departamento Ejecutivo local que brinde explicaciones sobre si existe un plan de obras hidráulicas destinado a evitar el desborde del arroyo La Tapera, en la zona del barrio Caribe.

Desde la bancada opositora denunciaron “continuos desbordes del arroyo La Tapera, ante cada evento o precipitación de cierta magnitud, que afectan particularmente al barrio Caribe y zonas aledañas, generando anegamientos, riesgos sanitarios y pérdidas materiales a los vecinos”.

En ese sentido, detallaron que “el arroyo La Tapera constituye uno de los principales cauces hídricos del Partido de General Pueyrredon, naciendo en la Laguna de los Padres, recorriendo aproximadamente 25 kilómetros y desembocando en el Parque Camet". Además, indicaron que "su función hidráulica es estratégica, ya que regula el nivel de la Laguna de los Padres y drena extensas áreas urbanas y rurales de Mar del Plata”.

Y puntualizaron que “el barrio Caribe sufre periódicamente desbordes del arroyo debido a la falta de obras estructurales, de mantenimiento y de limpieza del cauce, con las consiguientes pérdidas materiales, daños a viviendas y afectación de la salud y seguridad de sus habitantes".

A continuación, desde AM recordaron que “en años recientes se han anunciado convenios entre la Municipalidad, Obras Sanitarias y la provincia de Buenos Aires para el perfilado y acondicionamiento de la cuenca inferior del arroyo La Tapera, sin que hasta el momento se haya brindado respuesta concreta a los reclamos del barrio Caribe”.

“Resulta imprescindible que el Departamento Ejecutivo brinde información clara, precisa y pública sobre las obras hidráulicas previstas para prevenir nuevos desbordes del arroyo en el barrio Caribe, sus características, financiamiento y cronograma de ejecución”, resaltaron los ediles.