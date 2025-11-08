A través de un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata expresó su “profunda preocupación ante el deterioro sostenido de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del transporte en todo el país”.

Ads

“Esta situación no es producto del azar, sino consecuencia directa de una política económica que prioriza el ajuste y la especulación por encima del trabajo digno”, señalaron. Y agregaron: “Cada día, compañeros del transporte se ven obligados a abandonar su oficio por no poder sostener sus hogares”.

En el comunicado de la UTA se destaca que “un trabajador que se levanta a las 04:00 y no llega a fin de mes es el rostro de una injusticia estructural que no podemos tolerar”. A la vez que señalaron que “los aumentos salariales pactados no alcanzan a cubrir la inflación acumulada, que entre enero y septiembre de 2025 fue del 21,97%, mientras que la interanual supera el 31,8%”.

Ads

Puede interesarte

“¿Qué modelo de país se construye sobre el empobrecimiento de quienes lo sostienen con su trabajo cotidiano?”, se presentaron desde UTA y señalaron que suman en los reclamos “a las autoridades gremiales nacionales que asuman su rol con firmeza, transparencia y compromiso”.

“No alcanza con declaraciones generales ni con acuerdos que no reflejan la realidad de nuestros afiliados”, agregaron. En ese sentido exigen “que se escuche la voz de las bases, que se convoque a instancias democráticas de deliberación, y que se defienda con decisión el salario, las condiciones laborales y la dignidad de cada trabajador del transporte”.

Ads

Ante esto, convocaron a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas comprometidas con el salario digno a sumarse a este reclamo. “La dignidad del trabajo no se negocia. El transporte público no puede sostenerse sobre la precarización de quienes lo hacen posible”, concluyeron.