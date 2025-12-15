La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), a través de su Departamento de Estudios Sociales y Económicos, presentó un nuevo informe relacionado, en este caso, a las ventas del mes de noviembre de 2025. En esta oportunidad el DESE determinó que las mismas tuvieron una disminución promedio del 9,6 % en unidades físicas comparado al mismo mes del año pasado.

“Se sigue acumulando caída de ventas en el sector comercial, con una dinámica que no escapa al resto de los sectores, los costos suben más rápido que los precios y se resigna margen de utilidad. Es preocupante que para menos del 15 % de los comercios las utilidades sean buenas, esto indica que el 85 % restante se mantiene en actividad resignado márgenes para seguir abiertos. Y que más de la mitad de los comercios pienses que a corto y mediano plazo, las ventas sigan igual, plantea un futuro muy complejo para muchos” indicó el titular de la UCIP, Blas Taladrid.

Actualidad y futuro de la actividad económica

Proyectándose al futuro los comerciantes señalaron que dentro de un año esperan estar igual que ahora, 54 %. Por su parte piensan que estarán mejor el 33,3 % y el 12,7 % prevé un horizonte pesimista afirmando que estará peor.

Por otra parte el 46 % percibió durante noviembre más o menos la misma cantidad de gente, el 30,2 % algo menos de gente, el 6,3 % mucha menos gente, el 15,9 % notó algo más de público y solo el 1,6 % afirmó que a su comercio entró mucha más gente.

Abocándonos al rendimiento de las operaciones comerciales el 50,8 calificó a sus utilidades como regulares, el 28,6 % como malas, 12,7 % como buenas, 6,3 % pésimas y el 1,6 % restante como muy buenas.

¿Qué pasará con las ventas?

Sobre este ítem el 52,4 % de los consultados afirmó que sus ventas se mantendrán sin variaciones en los próximos 6 meses, el 41,3 % confía en que aumentarán y el 6,3 % que disminuirán.

En materia de inversiones significativas en la actividad para el 82,5 % este no es un buen momento para realizarlas, por su parte el 15,9 % respondió que sí y el 1,6% no sabe.

El estudio que realizó el DESE se basó en comercios de la ciudad de Mar del Plata y se relevaron los siguientes rubros: Bazar; decoración; calzados; mueblería; carteras; alimentos y bebidas; materiales para la construcción; ferretería; lencería; marroquinería; farmacia; materiales eléctricos; blanquería; dietética; colchonería; indumentaria para niños; cerrajería; entre otros.