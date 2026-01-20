Alarma en Batán por un incendio de malezas
Se esperan altas temperaturas para esta semana, por lo que hay mucha preocupación en el sector.
En un contexto de preocupación por las altas temperaturas que se esperan en General Pueyrredon en los próximos días, un incendio de malezas se registró en un sector de una cava ubicado en inmediaciones de las calles 125 y 126, en la localidad de Batán.
Según la información oficial, el siniestro fue reportado alrededor de las 12 y motivó la intervención del Cuartel de Bomberos de Batán, que acudió al lugar con una autobomba para contener el avance del fuego.
Las llamas afectaron una superficie aproximada de 1000 por 500 metros, lo que demandó tareas intensas de control y enfriamiento por parte del personal interviniente. Al momento, los bomberos continúan trabajando para extinguir por completo los focos activos y evitar que el incendio se propague hacia zonas linderas.
No se informaron personas heridas ni daños materiales en viviendas, aunque se recomendó a los vecinos circular con precaución por el sector mientras se desarrollaban las tareas.
