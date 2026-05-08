La aparición de 118 tanques con restos de productos químicos encendió la preocupación en Mar del Tuyú, donde vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron una posible contaminación en la zona de playa.

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Los recipientes habían sido colocados frente a un balneario con el objetivo de funcionar como una barrera contra el avance del mar. Sin embargo, la medida generó alarma cuando habitantes del sector advirtieron que los tanques tenían inscripciones en chino, despedían olores intensos y no contaban con información clara sobre su contenido.

A partir de los reclamos, Defensa Civil y Bomberos intervinieron en el lugar y retiraron los recipientes con trajes especiales de seguridad. Según los primeros relevamientos, varios de los tanques conservaban residuos vinculados a fertilizantes y otros compuestos industriales.

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La situación también derivó en malestar entre los vecinos, que aseguraron haber sentido dolores de cabeza, irritación en la garganta y otros síntomas luego de la instalación de los recipientes sobre la arena.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal especializada en delitos ambientales de Dolores, que ahora deberá determinar quién ordenó colocar los tanques, cuál era su origen y si hubo riesgo para la salud o daño ambiental.

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Desde el Municipio del Partido de la Costa señalaron que la intervención no tenía autorización oficial y remarcaron que se buscará establecer responsabilidades. Mientras tanto, vecinos y organizaciones ambientales reclamaron mayores controles para evitar que las playas sean utilizadas como depósito de materiales peligrosos.

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La preocupación se suma al problema de erosión costera que afecta a distintas localidades del frente marítimo bonaerense, donde el avance del mar ya genera conflictos entre vecinos, prestadores turísticos y autoridades.