Alan Ferraro mostró en vivo el momento en que sonaron las alarmas en Tel Aviv
El periodista de TN, Alan Ferraro, compartió en sus redes sociales el momento en que comenzaron a sonar las alarmas en Tel Aviv, en medio de la cobertura del conflicto en Medio Oriente.
“Y ahora sí están sonando las alarmas, así que vamos al refugio”, se lo escucha decir en el video, mientras se dirigía rápidamente a un búnker junto a otras personas.
Según relató, la situación ocurrió durante la noche y debieron actuar con rapidez para resguardarse. El periodista se encuentra en la zona cubriendo la guerra y mostrando de primera mano cómo se viven estos episodios.
El material generó fuerte repercusión en redes por el testimonio en tiempo real desde una zona de conflicto.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWcNoYfjXbI/?igsh=MXZjNWtxYXRyOXFvaA==
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