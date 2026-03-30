“Y ahora sí están sonando las alarmas, así que vamos al refugio”, se lo escucha decir en el video, mientras se dirigía rápidamente a un búnker junto a otras personas.



Según relató, la situación ocurrió durante la noche y debieron actuar con rapidez para resguardarse. El periodista se encuentra en la zona cubriendo la guerra y mostrando de primera mano cómo se viven estos episodios.

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El material generó fuerte repercusión en redes por el testimonio en tiempo real desde una zona de conflicto.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWcNoYfjXbI/?igsh=MXZjNWtxYXRyOXFvaA==

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