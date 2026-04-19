Julio Alak asumió este sábado la presidencia del Partido Justicialista de La Plata y cerró su discurso con una definición: "Axel Kicillof, presidente de la Nación". El acto reunió a dirigentes peronistas, sindicales y sociales, pero también a Pablo Nicoletti, titular de la UCR platense, y a Daniel Lipovetzky, exdiputado del PRO.

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Alak pidió dejar atrás las internas y "diluir egos". Propuso construir un frente que exceda al peronismo y citó como antecedente histórico el acercamiento entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. "Hay que construir un tercer movimiento histórico que una a las fuerzas nacionales y populares", sostuvo.

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En materia de funcionamiento interno, planteó que en 2027 se realicen PASO para definir candidaturas. "No hay unidad sin democracia interna", dijo, y agregó, citando a Perón: "El único heredero es el pueblo".

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Sobre la situación económica nacional, Alak advirtió que se cierra una empresa por hora y señaló el impacto en el empleo y el consumo. Frente a ese diagnóstico, propuso un programa basado en la producción, salarios dignos y políticas de inclusión.

El acto también formalizó la nueva estructura partidaria del distrito, en el marco del recambio que atraviesa el PJ tras la asunción de Kicillof como titular bonaerense del partido. Entre los presentes estuvieron Andrés Larroque, Florencia Saintout y Fabián Cagliardi.

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Fuente: Dib