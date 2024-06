El magister en Economía y Finanzas de la Universidad de York, Alejo Rodríguez Cacio, se expresó acerca de cómo funciona el mercado financiero, el famoso Riesgo País y los bonos, y la menera en que impactó el nuevo Gobierno de Javier Milei en el mercado. “Al mercado de Argentina le ha ido espectacular en los últimos meses, con días buenos y malos”, subrayó.

En principio, antes de adentrarse en otros temas, detalló de qué trata el mercado financiero, el que es “un lugar para que las empresas y los gobiernos puedan buscar financiamiento y para que las personas y las empresas busquen dónde invertir". Entonces, ejemplificó que “si sos una empresa que se dedica a fabricar colchones y querés poner una nueva fábrica en Mar del Plata, tenés varias opciones para financiar esa inversión; con dinero propio, un préstamo bancario o si el monto es muy grande, ir al mercado financiero a buscar ese dinero”.

“Te lo presta el mercado, ¿pero quién es el mercado? El mercado somos todos y somos nadie porque son muchas personas o instituciones que, a cambio de una tasa, le presta dinero a esa empresa que quiere hacer una inversión. El mercado financiero permite que el crecimiento sea más grande. Porque si tengo que esperar a juntar todo el dinero, tal vez deba esperar cinco años y recién producir y tomar empleo en ese tiempo”, añadió Rodríguez, en diálogo con “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7).

Asimismo, señaló que “genera especulación, porque como empresa me financio y los inversores pueden quedarse con esa inversión o venderla, y ahí es donde se genera el mercado secundario, en el que la gente empieza a comprar y vender las partes de la empresa”. Al final, esta situación es la que provoca las subas y bajas de precios.

Riesgo País

Por otra parte, para explicar de qué trata el Riesgo País, el también director académico de la MBA sostuvo que al igual que las empresas, “los gobiernos van al mercado a buscar financiamiento y de allí salen los famosos bonos, que en definitiva son un pedacito de una deuda que te debe un país o una empresa”. A su vez, agregó que existen bonos en todos los países del mundo, como puede ser el de Estados Unidos a 10 años, que define al Riesgo País, ya que “es la comparación el bono de tu país contra el estadounidense a 10 años”.

“Cuando digo cómo se comporta, me refiero a qué tasa de interés paga. Estados Unidos, como es un país seguro a nivel económico, paga una tasa de interés baja, de 4,5% anual en dólares. Después está el argentino, que paga 20% anual en dólares, lo que se debe a la expectativas. Y esas expectativas pueden cambiar con el devenir de las noticias, si se aprueba o no la Ley Bases o si sube o baja el déficit fiscal. Si aumenta el riesgo, el mercado puede exigirle más tasa que para comprar un bono de Chile o Brasil”, manifestó el experto en economía.

Argentina y su historia con el default

Argentina defaulteo en numerosas veces, en 2002, 2014 y 2020, y los bonos AL30 y AL35 nacieron ahí. No obstante, consideró que “ser dafaulteador no es gratis”, a pesar de que en nuestro país “parece normal”. Es que, salvo excepciones, “los países no son defaultadores e intentan pagar sus deudas” y además, “cuando un país defaultea y tiene una mala reputación, lo que sucede es que el mercado nos cobra por encima del 20%, mientras que un bono de Uruguay paga entre un 5 y 6 por ciento”, de acuerdo a sus puntualizaciones.

Gobierno de Javier Milei

Al ser consultado acerca del Gobierno de Javier Milei, aseguró que “al mercado de Argentina le ha ido espectacular en los últimos meses, con días buenos y malos”. En esa línea, recordó que luego de la asunción del libertario, una de las primeras frases que dijo fue "Argentina va a honrar su deuda", lo que indicó que significa que “el país va a ahorrar sus bonos”.

Entonces, según el análisis del economista, “en los días, semanas y meses siguientes, los bonos argentinos se duplicaron”, lo que ocasionó que “quienes compraron bonos antes de las elecciones estén contentos porque se duplicaron en dólares: si valían 20, ahora valen más de 50 dólares”.

Sin embargo, remarcó que ello “no está excento de riesgo o volatilidad”, debido a que no sube ni baja todos los días, y que si la inflación deja de ser un problema, se piensa en la actividad económica, teniendo en cuenta que “las empresas viven en una mercado”, por lo que frente a una caída económica, eso “también impacta en las acciones”.

“Es un mercado con mucha volatilidad; hay días muy buenos y otros muy malos. Es el mercado a la espera de que Argentina levante, con la duda de si es una V o una L”, concluyó Rodríguez.