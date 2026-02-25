Hay decenas de muertos y desaparecidos por las inundaciones en Brasil. (Foto: gentileza g1).

El estado de Minas Gerais atraviesa horas dramáticas tras un temporal que dejó al menos 28 muertos, más de 40 desaparecidos y cientos de evacuados.

Las zonas más afectadas son Juiz de Fora y Uba. Según el último parte oficial, 21 víctimas fatales se registraron en Juiz de Fora y siete en Ubá. Los equipos de rescate continúan trabajando a contrarreloj ante la posibilidad de que el número de víctimas aumente en las próximas horas.

En Juiz de Fora, las autoridades informaron que febrero ya es el mes más lluvioso de la historia local, con 584 milímetros acumulados, el doble del promedio habitual. La geografía del lugar, marcada por cerros y valles, agravó el impacto de la tormenta y facilitó los derrumbes.

Uno de los barrios más golpeados es Parque Burnier, donde se reportaron al menos 17 personas desaparecidas, entre ellas varios chicos. Nueve vecinos lograron ser rescatados con vida y fueron trasladados a centros de salud.

El río Paraibuna y varios arroyos desbordaron, anegando calles y dejando sectores enteros bajo el agua. Puentes y pasos clave fueron cerrados, mientras árboles caídos y estructuras dañadas complican el acceso a distintas zonas.

La alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomao, decretó el estado de calamidad pública y calificó la situación como “extrema”. En redes sociales circulan videos que muestran autos flotando, casas cubiertas de barro y rescatistas trabajando con maquinaria pesada para remover escombros.

Más de 400 personas debieron abandonar sus viviendas y fueron trasladadas a centros de evacuación. El pronóstico no trae alivio: se esperan nuevas lluvias en las próximas horas, lo que mantiene en alerta a toda la región ante el riesgo de más deslizamientos y crecidas.

La tragedia golpea a una provincia acostumbrada a las tormentas estivales, pero esta vez la magnitud del fenómeno dejó un escenario devastador y una emergencia que todavía está lejos de terminar.

Fuente: TN