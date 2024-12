El gendarme argentino Nahuel Gallo no fue el único extranjero detenido en los últimos meses tras ingresar por vía terrestre a Venezuela desde territorio colombiano. Hay otras 11 personas, de cinco nacionalidades diferentes, apresadas por las autoridades chavistas.

En total son cinco colombianos (tres civiles y dos militares), tres peruanos, dos españoles y un uruguayo, además de Gallo. También fueron detenidos dos venezolanos, según un informe del portal local independiente La Patilla.

Todos fueron retenidos en el estado venezolano de Táchira. A todos, según el reporte, “se les ha negado información sobre el motivo y el lugar de reclusión durante varios días, incluso hasta meses”.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre al ingresar por Colombia y desde entonces se desconoce dónde está recluido. Las autoridades chavistas dijeron que está acusado de “conspiración”. Según el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue enviado por el gobierno de Javier Milei para intentar sacar del país a los cinco opositores refugiados aún en la residencia del embajador argentino en Caracas. Un sexto, Fernando Martínez Mottola, salió por propia voluntad de la sede diplomática y se entregó a la Fiscalía el 20 de diciembre.

El gobierno argentino negó enfáticamente la versión oficial y afirmó que el gendarme había ido a visitar a su pareja venezolana y a su hijo. El sábado la familia le pudo hacer llegar una carta a través de voceros kirchneristas.

Pero no solo los extranjeros que ingresan por vía terrestre a Venezuela desde Colombia corren el riesgo de ser detenidos. Rhoda Torres, madre de Jhonattan Torres Duque, un venezolano apresado en la alcabala de Peracal el 27 de octubre, dijo que desconoce el paradero de su hijo. “Yo me estoy muriendo como madre. Ya no aguanto más. ¿Dónde está mi hijo?”, suplicó Torres, citada por La Patilla.

Según contó, el arresto se produjo frente a ella. “Yo lo pude ver y abrazar. Lloró, lloramos, mi hijo es venezolano. Cuando lo busqué en Táchira, por todas partes, me decían que ya no estaba. Después me dijeron que había sido trasladado a Caracas a un lugar de investigación, pero no tengo la certeza de eso porque no lo he visto. No he tenido ni una llamada”, continuó.

Asimismo, William Gómez, experto en temas fronterizos del estado Táchira, pidió a los extranjeros que piensen ingresar a Venezuela desde Colombia por vía terrestre que extremen los cuidados, a dos semanas de la asunción de Nicolás Maduro, que será el 10 de enero.

“A medida que se acerca el 10 de enero, la situación se torna hostil, muy rigurosa y hasta pudiéramos decir que altamente peligrosa para los ciudadanos de nacionalidad extranjera que intentan entrar a Venezuela por la frontera de Táchira”, alertó. El riesgo es mayor si vienen de países cuyos gobiernos rompieron relaciones diplomáticas con Caracas.

Según afirmó, desde las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por denuncias de fraude, aumentaron “de manera rigurosa los controles” en los pasos fronterizos.

En ese contexto, Gómez dijo que algunos extranjeros “han sido objetos de inteligencia y contrainteligencia del Estado venezolano” y detalló que “se les ha adjudicado que están comprometidos con presuntos hechos de posibles intentos de atentar contra la seguridad de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o contra funcionarios de Nicolás Maduro”.

Esas acusaciones recayeron sobre José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, dos turistas españoles detenidos a principios de septiembre en el estado Amazonas. Recién un mes después se anunció que estaban arrestados por planear asesinar al presidente. Desde entonces están en prisión.

Hace más de una semana fueron detenidos dos militares colombianos que ingresaron 40 metros a territorio colombiano, al parecer por un error de apreciación. Aún no fueron liberados.

Otro caso es el del uruguayo Fabián Buglione, residente en Nueva York. Fue detenido el 19 de octubre en Venezuela. Había ido al país a visitar a su novia, según dijo la familia, y tampoco se sabe nada de él. Las autoridades uruguayas creen que habría sido detenido en el paso fronterizo ubicado en el puente internacional Atanasio Girardot, en San Cristóbal.

Uno de los tres peruanos detenidos fue identificado como Renzo Huamanchumo Castillo, apresado también en octubre y acusado de “conspiración”. Su paradero se desconoce..

Según La Patilla, en la frontera además aumentaron los protocolos para los venezolanos que ingresan a Táchira desde Colombia. Al momento de solicitar el sellado de ingreso en los puentes internacionales, los funcionarios exigen a los ciudadanos la huella dactilar y le toman una fotografía. Pero además le preguntan a dónde se dirigen, a pesar de tratarse de su propio país.

