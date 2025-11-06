Filipinas enfrenta una de las peores catástrofes naturales de los últimos años tras el paso del tifón Kalmaegi, que dejó al menos 114 muertos y 127 desaparecidos, según informó este jueves la Oficina de Defensa Civil.

La isla de Cebú fue la más afectada, con 71 víctimas fatales y decenas de localidades devastadas por los vientos huracanados y las intensas lluvias.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró el estado de calamidad nacional, luego de una reunión de emergencia para coordinar los operativos de rescate y asistencia humanitaria. “Debido a la magnitud del golpe, es necesario movilizar todos los recursos del Estado”, afirmó.

Las autoridades estiman que casi dos millones de personas resultaron afectadas por el tifón, conocido localmente como Tino, y más de 500 mil fueron desplazadas. Imágenes difundidas muestran casas completamente destruidas, vehículos arrastrados por el agua y pobladores refugiados en los techos para sobrevivir.

Kalmaegi tocó tierra en siete ocasiones mientras atravesaba el archipiélago y dejó a su paso inundaciones masivas, especialmente en Cebú y Negros, regiones que aún no se recuperaban del terremoto de magnitud 6,9 registrado en octubre. Entre las víctimas también se encuentran seis soldados que murieron cuando su helicóptero cayó durante un operativo de rescate en Mindanao.

El tifón abandonó este jueves las aguas territoriales filipinas y se dirige al mar de China Meridional, con rumbo a Vietnam, donde las autoridades ya movilizaron tropas para tareas preventivas ante su inminente llegada.

Cada año, Filipinas enfrenta alrededor de 20 tifones o tormentas tropicales, y los científicos advierten que estos fenómenos son cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático.

Fuente: EFE