Ahora sí es primavera: cielo parcialmente nublado y 18 grados de máxima
El SMN no anunció precipitaciones para la jornada.
Este jueves en Mar del Plata se espera una jornada estable, con cielo algo nublado durante el día y despejado hacia la noche.
Las temperaturas estarán dentro de un rango agradable, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C, ideal para disfrutar al aire libre.
No se prevén precipitaciones: la probabilidad de lluvias será del 0% durante todo el día, lo que garantiza un clima seco.
El viento soplará del noreste, con intensidades de entre 23 y 31 km/h, y hacia la noche podría registrarse alguna ráfaga de hasta 50 km/h.
