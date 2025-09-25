Este jueves en Mar del Plata se espera una jornada estable, con cielo algo nublado durante el día y despejado hacia la noche.

Las temperaturas estarán dentro de un rango agradable, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C, ideal para disfrutar al aire libre.

No se prevén precipitaciones: la probabilidad de lluvias será del 0% durante todo el día, lo que garantiza un clima seco.

El viento soplará del noreste, con intensidades de entre 23 y 31 km/h, y hacia la noche podría registrarse alguna ráfaga de hasta 50 km/h.

