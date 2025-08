El marplatense Agustín Villalón está listo para un nuevo desafío en su carrera deportiva. Después de una destacada temporada en la Segunda División de Chile, donde promedió 28,8 puntos, 12 rebotes y 5,4 asistencias, fue contratado por el Carovigno Basket, equipo del sur de Italia que milita en la Serie D, pero con ambiciones de ascenso a mediano plazo.

"Acepto esta propuesta porque me siento listo", afirmó el ex Unión en diálogo con Marca Deportiva Radio. Su paso por el básquet chileno, muchas veces cuestionado desde afuera, resultó clave: “Sabía que por ahí era retroceder un paso, pero ganaba dos en otro sentido. Y esta oferta en Italia lo confirma”.

El club italiano, ubicado en la región de Puglia, viene de consagrarse campeón y busca un nuevo salto: “Me ofrecieron un contrato por dos años con el objetivo de ascender primero a la C y luego a la B. Me motiva mucho cuando se habla de proyectos, porque yo también quiero crecer”.

El camino que lo llevó a Europa se gestó a través de conocidos del básquet argentino. Fue el entrenador Juan Esteban, con pasado en Derqui, quien lo recomendó tras verlo jugar y saber que contaba con ciudadanía italiana. En paralelo, Alejandro Fidalgo, excompañero en Atlético Pilar, también acercó su nombre. Así fue como una videollamada terminó sellando la propuesta: “Ni sabía que el contrato era por dos años. Cuando escuché ‘esto es un proyecto’, supe que no tenía mucho que pensar”.

A sus 25 años, Villalón considera que está atravesando un momento de madurez clave: “Tuve muchas lesiones, cometí errores, y eso me hizo entender cómo se maneja el básquet: el cuerpo, la mente, los hábitos. Hoy sé que si uno se lo propone, puede lograrlo”.

La experiencia en Chile fue fundamental no solo por sus números, sino también por el rol protagónico que asumió: jugó incluso como base, una posición poco habitual para él, y lideró al equipo tanto dentro como fuera de la cancha. “No es un nivel al que haya que sacarle mérito. Me permitió demostrar mi valor y crecer como líder”, destacó.

Villalón partirá el 10 de agosto hacia Italia, sabiendo que no solo cambia de equipo, sino de vida. “Ahora sí es un cambio fuerte: otra cultura, otro idioma, lejos de mi familia. Pero me siento preparado y con muchas ganas. Es un paso que no todos tienen la oportunidad de dar”.

Así, el jugador surgido de Unión de Mar del Plata, que superó obstáculos físicos y emocionales, comienza una nueva etapa en su carrera. Desde la costa atlántica hasta el sur de Italia, con la ilusión de seguir escribiendo su historia en el básquet internacional.