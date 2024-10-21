Mar del Plata vuelve a tener desde este fin de semana un campeón argentino de Remo. Después de mucho tiempo donde eso pasó a ser una costumbre, hacía 8 años que un remero de la ciudad no llegaba a lo más alto a nivel nacional.

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Eso sucedió con Agustín Scenna habitual integrante de la Selección Nacional que no sólo se pudo consagrar como campeón argentino en el Single Senior, sino que también lo hizo en el Doble Senior, por lo que terminó el fin de semana con una doble medalla de oro.

En primer término, el single era un desafío particular al ser una embarcación individual y el remero del Club Atlantis lo hizo realmente muy bien. Pudo terminar delante de Alejandro Colomino (olímpico en París 2024) y de Javier Insfrán Torres, deportista que también estuvo en la máxima cita deportiva, pero representando a Paraguay.

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El broche de oro lo pudo hacer luego en el Doble Senior donde decidió competir junto a Marcos Rojas y ambos tuvieron una destacada actuación para superar a Regatas de Rosario que se quedó con la medalla de plata y el subcampeonato y al Club Escandinavos que completó el podio de la especialidad.

El último que había logrado el campeonato argentino representando a la ciudad había sido Brian Rosso uno de los remeros más prolíficos que tuvo Mar del Plata en los últimos años, pero había ganado por última vez en 2016.

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