Durante la última sesión del Concejo Deliberante se dio un momento emotivo, donde Agustín Neme, próximo intendente de General Pueyrredon dio un discurso despidiéndose de su banca.

Durante el mismo , Neme, agradeció en primer lugar a su familia por el acompañamiento y apoyo. También agradeció, entre lágrimas, a sus compañeros de bloque, el cual aseguró que fue “un honor presidir”, por el acompañamiento y por la paciencia. Además, manifestó el orgullo que representa para el ocupar un lugar tan importante.

“Me voy a romper el lomo por Mar del Plata y por hacer las cosas bien”, agregó el futuro intendente.

Además pidió que lo acompañen y lo corrijan: “Que me marquen el camino cuando vean que me puedo equivocar, y que me acompañen cuando sientan que hacemos las cosas correctas”.

Compañeros de recinto le dedicaron palabras al actual concejal y presidente de bloque oficialista.

El concejal de Unión por la Patria, Miguel Guglielmotti, le dedicó palabras de apoyo a Neme. “Ya te lo he dicho personalmente, pero desde ya que vamos a estar en disposición. Seguí siendo lo de siempre, una buena persona”.

“Cada vez que tengas que tomar una decisión importante para el partido de General Pueyrredon pensa en los vecinos y las vecinas de nuestro partido. Desde ya que estamos con muchas diferencias, pero vamos a estar a disposición para lo que necesites”, cerró.

Su compañera de bloque, Florencia Ranellucci, recordó los comienzos de su compañero quien pronto será el nuevo intendente de la ciudad. “Pensaba en esa tarde, hace muchos años, cuando entraste a ese local que teníamos ahí en calle Sarmiento”, recordó. “Desde ese momento soñando en la Mar del Plata que queríamos”. “Hoy estamos acá, a punto de que asumas el lugar más importante que tiene la política en nuestra ciudad. Para poder sembrar, aportar, transformar esos sueños, esas ideas, que, en algún momento de la vida, es lo que nos motivó a involucrarnos en política”.

“Personalmente me da mucho orgullo haber compartido este tiempo con vos. Encontré un compañero, una persona que me brindó las herramientas para poder desarrollarme como legisladora, y también algo que trabajamos mucho es el equipo, que todos tenemos roles y que todos tenemos un objetivo que es lograr lo que soñamos con Mar del Plata”.

“No solamente sabes conducir, también sabes enseñar. Para lo que viene estamos para acompañarte, seguimos siendo tu equipo”, finalizó Ranellucci.

Por su parte, Horacio Taccone, destacó “lo buena gente que es Agustín Neme”, y le manifestó que ojalá siga rodeándose de buena gente para afrontar su gestión como intendente. “Nosotros, con mi compañera de bancada, creemos que las despedidas nos recuerdan que los cargos son circunstanciales, pero las responsabilidades son permanentes. Por eso, la emoción que hoy sentís ojalá sirva para inspirar en decisiones que sean buenas para Mar del Plata”, finalizó el concejal de Acción Marplatense.