General Pueyrredon comienza hoy una nueva etapa con la asunción de Agustín Neme como intendente. Nacido en Mar del Plata, el dirigente de 40 años, licenciado en Ciencias Políticas, es el intendente más joven de la ciudad desde la vuelta de la democracia. Es uno de los dirigentes del PRO con mayor peso en Mar del Plata.

Previo a ocupar un lugar en el Honorable Concejo Deliberante, en el 2019, Neme ocupó diferentes cargos en el gobierno municipal, que le dieron experiencia en gestión.

En el 2019 asumió como concejal y fue presidente del bloque oficialista desde 2021. En el 2023 fue primero en la lista de concejales del oficialismo local, donde fue reelecto.

Entre los proyectos que impulsó se destacan obras viales, como la ampliación de la avenida Newbery hacia el Parque Industrial, y acciones institucionales con perfil más simbólico, como reconocimientos a organizaciones, campañas contra la trata y programas de educación financiera.

Neme asume en medio de un panorama político marcado por la partida de Guillermo Montenegro al Senado, y donde se renovó gran parte de los concejales, lo cual marca un cambio político en Mar del Plata.

En un escenario donde Guillermo Montenegro no puede ser reelecto en el 2027, a Neme se le abre la posibilidad, de a partir de lo que será su gestión al frente del Palacio Municipal, de estirar su mandato a 6 años.

La gestión de Agustín Neme, tendrá su propio sello. Será un gobierno de consenso y diálogo, tal como se mostró él hasta el momento. Será una gestión de metro cuadrado, donde estará presente en cada barrio y rincón de la ciudad.