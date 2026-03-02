Foto: Mardelplata.gob

Será su debut institucional ante los 24 concejales en el recinto, en un acto que marcará el inicio formal del año legislativo municipal.

La ceremonia se desarrollará en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en el marco de una jornada de alta intensidad política a nivel nacional y provincial. Por la tarde, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará la apertura de sesiones en la Legislatura de la provincia, mientras que el presidente Javier Milei lo hizo anoche ante el Congreso de la Nación.

La apertura de sesiones constituye uno de los hitos más tradicionales del calendario político local. Se trata de la clásica “foto” del Poder Ejecutivo frente al Legislativo, instancia en la que el intendente expone el balance de gestión y los lineamientos para el año.

En esta oportunidad, el acto adquiere una carga simbólica particular: será el primer discurso de Agustín Neme como jefe comunal ante el cuerpo deliberativo, ocupando el centro del estrado.

Neme buscará caracterizar su gestión con una fuerte impronta juvenil. Según trascendió, uno de los ejes centrales será el rol de la juventud en la transformación de la ciudad, haciendo hincapié en oportunidades, modernización y dinamismo en la gestión pública.

Se espera que el intendente marque diferencias con administraciones anteriores, poniendo énfasis en lo realizado hasta el momento y contrastándolos con lo que definirá como una etapa previa caracterizada por el estancamiento.

Bajo la consigna de construir la “Mar del Plata del sí”, Neme buscará instalar una narrativa orientada al crecimiento, la inversión y la resolución de problemas históricos, dejando atrás una ciudad descuidada y sucia, asociada a la “Mar del Plata del no”.

El mensaje combinará balance y proyección: por un lado, una enumeración de obras, políticas públicas y mejoras en servicios; por otro, una hoja de ruta para lo que queda de su mandato.

De cara a lo que viene, el intendente deberá afrontar una etapa clave para consolidar su impronta. En ese marco, no se descartan ajustes en el gabinete y redefiniciones estratégicas para encarar los próximos meses con mayor intensidad política y administrativa.

El 111° período de sesiones no solo marcará el inicio formal de la actividad legislativa, sino también un punto de inflexión para la gestión de Neme, que buscará consolidar liderazgo, diferenciarse del pasado y proyectar una visión de ciudad alineada con su perfil joven y renovador.

De esta manera se dará inicio oficial a la gestión de Agustin Neme, quien además de ser el intendente más joven de la ciudad, es marplatense.