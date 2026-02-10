Apertura del acto oficial por el aniversario de la ciudad, con la Guardia del Mar presente.

La ceremonia del 152° aniversario de la ciudad comenzó esta mañana y marcó el inicio formal de una jornada de festejos.

Visiblemente emocionado, Neme destacó el significado personal que tiene esta fecha: “Es un día de muchas emociones. Un nuevo aniversario de nuestra ciudad. En lo personal, muy contento y orgulloso”, expresó.

Al reflexionar sobre su rol como intendente en este nuevo aniversario, aseguró que lo vive con “mucho compromiso y una enorme responsabilidad”, atravesado por recuerdos familiares y su historia personal como cuarta generación de marplatenses.

“Amo Mar del Plata, amo mi ciudad. Mis bisabuelos, mis abuelos, mis viejos, mis hijas… toda mi vida está acá. En el rol que me toca, trato de romperme el lomo todos los días y dar lo mejor”, señaló en diálogo con El Marplatense.

Consultado sobre qué le falta aún a la ciudad, el jefe comunal remarcó la necesidad de seguir trabajando con humildad y unidad: “Siempre hay cosas por mejorar, pero creo que vamos por un buen camino. Si estamos un poquito más unidos, no tenemos límite. Mar del Plata tiene un potencial enorme”.

El intendente posa en el busto a Peralta Ramos junto a Daniel Scioli (izquierda), Emiliano Recalt (derecha) y las guardias del mar.

Neme también subrayó el carácter especial de este aniversario, el primero que celebra como intendente: “Siempre son días movilizantes. Soy uno más, un vecino más, con el corazón y las ganas puestas en Mar del Plata”.

La jornada continuará con distintas actividades y festejos a lo largo del día, en el inicio de una nueva celebración por la historia y el presente de la ciudad.