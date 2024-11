Agustín Alonso, futbolista que obtuvo el ascenso con Aldosivi, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre las sensaciones que le dejó del campeonato y analizó las posibilidades a seguir en el club en un futuro.

“Estoy muy contento y feliz de haber logrado el título. Fue impensado para mí por cómo fue el año pasado, que no me tocó jugar mucho y este año arranqué abajo, ganándome el puesto los primeros partidos y después jugando gran parte del torneo. Haberlo coronado así es lo mejor que podría haber pasado”, expresó el extremo cuyo pase pertenece a Platense.

Asimismo, repasó su crecimiento a lo largo del año y agregó: “Uno siempre quiere jugar, pero lo más importante para un jugador, es que desde la posición que le toque, puede aportar su granito arena de la mejor manera posible. Y creo que ese es un plus importante que teníamos como equipo, que los que entraban desde el banco siempre te aportaban algo. Creo que tácticamente mejoré mucho. Pude explotar mucho mi juego en cuanto a lo técnico, más que mi principal característica que es la velocidad de uno contra uno, creo que le estoy agregando varias cosas de recibir entre líneas, asociarme con mi compañero en tres cuartos y patear más al arco.”. En este sentido, atribuyó gran parte de la evolución tanto a Andrés Yllana como a los referentes Gonzalo Soto y Juan Sills.

Al igual que muchos de sus compañeros y hasta el entrenador, Alonso destacó la importancia del grupo humano para alcanzar el logro y dijo: “Desde el día uno armamos un grupo hermoso desde lo espiritual, nos llevamos muy bien todos con todos. Formamos una gran amistad y lo pudimos reflejar en la cancha, en cada partido, dejando todo en cada pelota juntos y en base a eso generamos una intensidad de juego que nos hizo llegar hasta acá. El hecho de haber conectado de esa manera desde lo grupal, creo que nos hizo potenciar a todos las virtudes que cada uno tiene”.

Además, el apodado “Rayo” recordó con alegría el momento de la final en Rosario y contó: “En el pitazo final se te cruza todo por la cabeza, todo el esfuerzo que hiciste para llegar ahí. Es imposible no emocionarse. Además , tuve la suerte de que mi familia pudo ir a la cancha el abrazo que tuve con mi hermano, con mi viejo, mi novia, mis tíos, mis primos que fueron, era imposible no emocionarme. Te lo digo ahora, se me cae en la lágrima porque es muy emocionante y pasa muy poco. Hay jugadores que capaz a lo largo de su carrera no logran conseguirlo y hay que disfrutarlo la mejor manera posible”.

Más allá de expresar su cariño para con los hinchas y confesar haber generado un sentido de pertenencia con Aldosivi, analizó las posibilidades de quedarse para jugar con la verde y amarilla. “A mí me gustaría jugar en primera división. La realidad es que no sé qué va a ser de mi futuro porque todavía no se comunicaron, no hablaron Platense. No veo con malos ojos quedarme, pero depende de los clubes”, concluyó.