Este jueves 8 y el sábado 10 de enero, a partir de las 9, el profesor Gaby Lorenzón brindará una clase abierta y gratuita de Gimnasia Aeróbica en la Playa Deportiva del EMDER. La actividad no requiere inscripción previa y está destinada a marplatenses y turistas.

El plato fuerte llegará el domingo 11, cuando desde las 7 se dispute la Copa Challenger de Aguas Abiertas Ciudad de Mar del Plata en aguas de la Base Naval Mar del Plata y el Club Náutico Mar del Plata. La competencia tiene un cupo máximo de 350 participantes y aún cuenta con algunos lugares disponibles para quienes completen la inscripción y cumplan con los requisitos del reglamento.

Durante la tarde del domingo, la actividad continuará en Varese con una clase abierta y gratuita de Cardiobox desde las 17.30, sin necesidad de inscripción previa, como parte de las propuestas recreativas a orillas del mar.

Además, la Playa Deportiva ofrece actividades sistemáticas gratuitas durante toda la semana, entre ellas escuelas de Beach Volley, Beach Handball, fútbol, Beach Tennis, futvóley, Newcom y Mini Vóley, con horarios diferenciados según edades y disciplinas.

Desde el EMDER informaron que durante enero ya se encuentran completos los cupos de la Escuela de Surf, Guardavidas Junior y Funcional Kids, y adelantaron que a mediados de mes se abrirán las inscripciones para febrero a través de las redes sociales @deportesmgp.

