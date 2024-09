Tras la difusión de múltiples video sobre los conflictos que viven los vecinos de la zona céntrica de la ciudad, la Policía realizó un allanamiento en un “aguantadero” ubicado en Santa Fe y Falucho donde identificaron a 12 personas, una de ellas menor de edad. Además, en el lugar encontraron cocaína preparada para su comercialización y descubrieron que personas en situación de calle pagaban un alquiler diario para dormir bajo techo.

En este sentido, el fiscal de estupefacientes, Leandro Favaro, declaró que “ayer en el procedimiento que se hizo en calle Santa Fe al 2400, luego de una breve investigación que hizo la Delegación de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, se procedió no solamente a la detención de tres personas, sino también al secuestro de más de 200 bochas de cocaína que estaban dispuestas para ser comercializadas en el lugar”.

Asimismo, destacó que “lo que veníamos viendo durante la última semana, con toda la información que además circuló en las redes sociales y medios, quedaba claro que en ese lugar se estaba entre otras cosas comercializando estupefacientes”.

El fiscal contó a El Marplatense que se investiga quién era el propietario de la vivienda tomada.

En cuanto a la investigación, contó que “la primera información que llega a la Fiscalía de Estupefacientes, al menos en lo que es parte de drogas, fue de distintas denuncias que hicieron los vecinos por los canales que hay, sobre todo digitales, 911, la línea 134”.

Durante el procedimiento, “había 12 personas, de las cuales varias de ellas tenían antecedentes penales. Primero porque estuve en el lugar y las reconocí, son personas que han estado imputadas por el comercio de estupefacientes, pero no son las que ayer tenían encima para comercializar”.

De modo que “esto nos abre un interrogante muy grande, qué es lo que sucedía ahí adentro además de la venta de estupefacientes, porque era una casa de una gran cantidad de metros cuadrados, pero completamente inhabitable, donde había 13 personas, algunas de ellas menores. Muchos manifestaron que estaban en situación de calle y pagan por estar en ese lugar cerca de 5 mil pesos diarios. Todo va a ser materia de investigación a partir de distintos testimonios”.

Puede interesarte

Además, se identificaron “hechos de violencia notorios que se generan en todos los lugares que venden estupefacientes, pero esto tenía la particularidad que es un lugar céntrico, donde hay una cantidad de gente y fue filmado por los vecinos”.

“Había tareas que hizo la gente de drogas ilícitas donde se pudo filmar ciertas maniobras y hacer la identificación de compradores. Esas personas que fueron avistadas fueron sorprendidas ayer con estupefacientes encima”, continuó.

No obstante, “hay otras personas con las que no pudimos dar, que también están siendo investigadas, y se dieron a la fuga momentos antes de la irrupción”, explicitó.

En cuanto a los posibles dueños de la propiedad, resaltó que “es una gran incógnita porque por otra parte, y casualmente, con mi colega la doctora Ledesma estamos a cargo también de la Fiscalía de Usurpaciones y lo que estuvimos viendo de las denuncias que se realizaban es que se discutía quién tenía mejor derecho. Es decir, no había una denuncia de delito de extorsión”.

En la casa encontraron a varias personas, entre ellos menores de edad.

"Ayer estuve viendo distintos medios de comunicación donde se hablaba de la gran cantidad de denuncias por usurpaciones y ciertamente hay un límite difuso entre el delito propiamente de usurpación y aquellas controversias que deben resolverse en sede civil", aclaró.

Esto se debe a que “para que se dé la usurpación debe darse algún ingreso clandestino, violento, que no siempre pasa. Por ejemplo, no pasa si una persona alquila y se queda más tiempo de lo estipulado”.

En conclusión, “en este domicilio todavía no tenemos definido quiénes son los dueños. Algunas personas que alegaban derecho sobre la propiedad no presentaron ninguna documentación que avale eos o la posesión”.

Incluso se refirió a un automóvil que “ayer cuando se realizó el allanamiento, fue individualizado por los investigadores y lo pudieron vincular a una de las personas que estaban en el domicilio. Ciertamente es un auto que está totalmente desmantelado, evidentemente lo han desarmado y vendido sus autopartes, pero pertenecía a una de las personas que estaban en ese domicilio”.

Puede interesarte

En este momento, “no puedo dar mucha información, pero estamos trabajando y tenemos una gran cantidad de pruebas que pueden aportar datos certeros respectos de otras personas que estaban en el lugar”.

Favaro se refirió además al hermano de un menor que estaba en el lugar, situación que según entendió “estaba más vinculado al consumo de estupefacientes que al comercio”.

Además, relación a la investigación, indicó que “hay que destacar otra cuestión, no solamente el delito que acá se investiga es el comercio o tenencia para comercializar, sino también la participación de otras personas que daban el lugar, los que regenteaban o tienen el dominio de lugar”.

Puede interesarte

Y sobre las personas que estaban en el lugar, consideró que “más allá de usar el lugar para consumir y comercializar, pagan el lugar para vivir. Por lo cual hay una nueva figura penal por la que serán imputadas las personas que determinemos en la investigación”.

En cuanto a estupefacientes, detalló que en el interior de la casa se encontraron con “todos los elementos que se puedan imaginar, recorte de nylon, bicarbonato, pipas, cucharas con restos de cocaína, todo un escenario propicio o que denotaba un consumo excesivo y problemático de los moradores del lugar”.

No obstante, remarcó que “armas no se encontraron, por lo menos no de fuego”.