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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó nuevamente la suspensión de la resolución 246/18, una normativa impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal que establecía criterios para la aplicación de agroquímicos y que generó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas.

La decisión fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo Agrario y extiende por 120 días más la suspensión que permanece vigente desde 2019. De esta manera, la administración de Axel Kicillof suma una nueva prórroga mientras avanza en la elaboración de un marco regulatorio definitivo para las fumigaciones en territorio bonaerense.

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La Provincia busca avanzar en herramientas de control y monitoreo.

Desde la cartera que conduce Javier Rodríguez indicaron que durante este período continuarán los trabajos vinculados al Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (Sigirao), además de la elaboración de protocolos específicos para aplicaciones en zonas de amortiguamiento y áreas consideradas sensibles.

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También se profundizarán las tareas relacionadas con un sistema de georreferenciación que permita identificar las restricciones vigentes para el uso de agroquímicos en cada municipio bonaerense.

La resolución original había generado fuertes críticas por parte de sectores ambientalistas.

La normativa aprobada en 2018 no fijaba distancias mínimas para las fumigaciones cerca de zonas pobladas y limitaba las restricciones en inmediaciones de establecimientos educativos principalmente al horario escolar. Esa situación motivó cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientales.

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Ante ese escenario, la propia gestión de Vidal suspendió su aplicación en febrero de 2019, poco antes de su entrada en vigencia, y anunció la elaboración de un nuevo protocolo.

Desde entonces, la administración provincial mantiene congelada la medida mientras analiza alternativas que permitan compatibilizar la actividad agropecuaria con criterios de protección ambiental y resguardo de la salud pública.

El debate sigue abierto en distintos municipios bonaerenses.

La Provincia recordó que continúa el trabajo conjunto con gobiernos locales para relevar ordenanzas vigentes, capacidades de fiscalización y antecedentes judiciales vinculados al uso de fitosanitarios. Además, sigue funcionando el Observatorio Técnico de Agroquímicos, creado en 2020 para recopilar información científica y técnica sobre la aplicación de estos productos.

Fuente: Diputados bonaerenses