Una violenta situación se dio en la Comisaría Decimosexta de Mar del Plata cuando una comerciante de la ciudad fue a realizar una denuncia por un intento de estafa, pero recibió el desinterés de un oficial, quien ante la insistencia de la mujer decidió sacarla a empujones del lugar. Todo quedó captado en las cámaras.

Ads

Según informó Teresa, la damnificada, a El Marplatense, se dirigió a la comisaría porque un desconocido utilizó imágenes de productos de su negocio de venta de espejos para ofrecerlos en la plataforma Marketplace y derivar a los compradores a su local, en una presunta maniobra fraudulenta detectada.

📲 Hecho de violencia en la Comisaría Decimosexta pic.twitter.com/WsZh93IxPl — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) March 19, 2026

Según relató, la situación se conoció cuando recibió capturas de pantalla de publicaciones en las que se ofrecían espejos artesanales, aparentemente extraídos de su comercio. En esos anuncios, el supuesto vendedor indicaba a los interesados que debían retirar los productos directamente en el negocio afectado.

Ads

Ante esta situación, la mujer decidió acercarse a una comisaría para radicar la denuncia. “Fui porque lógicamente van a comprar los espejos, los van a ir a buscar, y yo no tengo nada que ver con esa publicación”, sostuvo. Además, hizo la denuncia por mencionada plataforma.

Sobre la situación en la Comisaría 16ª, Teresa explicó que el agente le dijo que no iba a recibir la denuncia y que la tenía que hacer por Facebook “porque no había ningún delito”. Ante esto, la damnificada se preguntó: “¿Cómo que no hay ningún delito? Están estafando a la gente. Me tiene que tomar la denuncia, es obligación”.

Ads

Puede interesarte

Como se puede ver en el video, ante la insistencia de la mujer, el agente decide alejarse y volver a la computadora en la que estaba trabajando, mientras arroja un insulto: “Andá a lavarte el …”. Y ante la respuesta de la mujer, que toma su teléfono celular, se incorpora y comienza a empujarla para sacarla de la comisaría.

Allí se generó un forcejeo, que incluyó gritos y algunos golpes. El agente finalmente se retiró de la escena y llegaron otros efectivos, que intentaron calmar a la mujer, quien señaló lo ocurrido.