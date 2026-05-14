La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que un hombre fue aprehendido este jueves tras protagonizar un violento episodio durante un operativo preventivo realizado en la zona de Punta Iglesia.

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El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de Patricio Peralta Ramos y Chacabuco, donde personal de la Patrulla Municipal detectó a dos hombres pernoctando en el ingreso de un balneario mientras realizaban recorridas de prevención en el sector costero.

Según detallaron fuentes oficiales, al momento de solicitarles los datos personales para avanzar con la identificación correspondiente, uno de los individuos colaboró sin inconvenientes con el procedimiento. Sin embargo, el segundo hombre se negó a brindar información y comenzó a mostrarse hostil con el personal interviniente.

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De acuerdo al parte oficial, el sujeto intentó retirarse del lugar y posteriormente reaccionó de manera violenta contra efectivos policiales y agentes municipales, lanzando golpes de puño e insultos durante el operativo.

Ante esta situación, personal policial procedió a reducirlo y colocarle esposas de seguridad para resguardar la integridad física tanto de los trabajadores como del propio aprehendido.

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Luego, con apoyo de un móvil policial, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones de rigor correspondientes.

Desde el Municipio recordaron además que se encuentra habilitada las 24 horas la línea de WhatsApp para denuncias vecinales, a través del número 223 340 6177, mediante la cual los vecinos pueden informar situaciones en tiempo real enviando ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales y policiales.