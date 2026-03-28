La situación judicial de Agostina Páez en Brasil continúa sin una definición concreta, mientras permanece bajo control con tobillera electrónica y a la espera de una resolución del juez.

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La joven lleva más de dos meses en el país vecino tras un episodio ocurrido en un restaurante, donde una discusión con empleados derivó en una causa por injuria racial. Desde entonces, no puede salir de Brasil y su regreso a la Argentina sigue en suspenso hasta que avance el proceso judicial.

En la audiencia más reciente, la acusación fue reducida: de varios cargos iniciales quedó solo uno, con una pena menor que podría cumplirse mediante tareas comunitarias y una compensación económica para los denunciantes. Aun así, aspectos clave como el monto de la caución y las condiciones finales todavía dependen de lo que determine el magistrado.

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Mientras tanto, la abogada continúa alojada junto a su padre y bajo monitoreo electrónico. Según su entorno, el escenario es más calmo que en las primeras semanas, cuando denunció sentirse hostigada, aunque la incertidumbre sobre el desenlace del caso persiste.

La defensa, por su parte, busca que cualquier eventual condena pueda cumplirse en Argentina, lo que permitiría destrabar su regreso. Sin embargo, hasta que haya una decisión definitiva, la joven deberá seguir en Brasil cumpliendo las medidas impuestas por la Justicia.

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