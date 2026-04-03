Luego de que se viralizara un video en el que se observa a su padre realizando gestos racistas, Agostina Páez utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo y tomar distancia de la situación. La joven calificó el episodio como “lamentable” y remarcó que no tiene ningún vínculo con lo sucedido.

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En su descargo, explicó que no estaba presente en el momento de la grabación y que no le corresponde responsabilizarse por las acciones de su padre. “No tengo absolutamente nada que ver”, expresó, al tiempo que reiteró su postura de condena frente a ese tipo de conductas.

El hecho generó un nuevo foco de polémica en torno a su figura, luego de su regreso al país tras haber estado detenida en Brasil por un episodio similar. En ese contexto, insistió en que ya asumió las consecuencias de sus propios actos y que ahora busca reconstruirse tras lo vivido.

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