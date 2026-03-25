La joven de 29 años está en Brasil desde enero, donde fue denunciada por empleados de un bar tras protagonizar un episodio que derivó en acusaciones de discriminación. El hecho quedó registrado en videos en los que se la observa realizando gestos considerados racistas, lo que motivó tres denuncias penales por “injuria racial” bajo la legislación local.

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A raíz de la causa, la Justicia de Brasil le había impuesto restricciones para salir del país y una tobillera electrónica, mientras avanzaba la investigación. La fiscalía llegó a contemplar una posible condena de hasta 15 años de prisión en caso de que prosperaran las imputaciones por los tres hechos denunciados.

Durante las últimas semanas, la defensa de la abogada había solicitado en reiteradas oportunidades que se le permitiera regresar a la Argentina, argumentando dificultades económicas y cuestionamientos sobre la validez de algunas pruebas. Sin embargo, esos pedidos habían sido rechazados inicialmente por el Ministerio Público, que consideraba necesario mantener el control judicial en territorio brasileño.

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El escenario cambió tras la audiencia realizada este 24 de marzo, en la que se resolvió que Páez no quedará detenida y podrá volver al país, aunque bajo condiciones que incluirían el pago de una fianza. La causa, de todos modos, seguirá su curso en la Justicia de Brasil.

El caso generó repercusión en Argentina y Brasil, en un contexto donde la legislación brasileña mantiene una política estricta frente a delitos vinculados al racismo. Mientras tanto, la situación judicial de la abogada aún no está cerrada y dependerá de las próximas instancias del proceso.

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