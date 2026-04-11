La abogada argentina Agostina Páez publicó imágenes y relatos de su detención en Brasil, donde estuvo más de dos meses acusada por un hecho de racismo ocurrido en un bar de Río de Janeiro.

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A través de un videoblog en redes sociales, mostró cómo fue su vida durante el arresto domiciliario con tobillera electrónica y describió el proceso como un “calvario”. También contó que atravesó momentos de mucha angustia, ansiedad y aislamiento.

En los videos, la joven relató que estuvo medicada por la situación y que le costaba sobrellevar el día a día, incluso para realizar actividades simples. Además, reconoció que se arrepiente de lo ocurrido y aseguró que no midió las consecuencias de sus actos.

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El material se conoció a pocos días de su regreso a la Argentina, luego de haber permanecido retenida en Brasil mientras avanzaba la causa judicial en su contra.

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