La primera audiencia será en el Tribunal Penal N°37, donde la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en un proceso que comenzará a definir la situación judicial de la imputada. Páez llega al juicio bajo prisión domiciliaria, acusada de tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil es considerado grave y no excarcelable.

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El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, donde la joven se encontraba de vacaciones junto a amigas. Según la investigación, tras una discusión con empleados del local por un presunto error en la cuenta, Páez realizó gestos racistas dirigidos a los trabajadores, los cuales quedaron registrados en un video que luego se viralizó y se convirtió en una prueba clave en la causa.

En un primer momento, la defensa intentó enmarcar el hecho como una reacción en medio de una discusión. Sin embargo, con el avance del proceso, la acusada terminó reconociendo su conducta y pidió disculpas públicas, calificando su accionar como “muy grave” y asumiendo responsabilidad por lo ocurrido.

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La fiscalía sostiene que no se trató de un único episodio, sino de tres hechos distintos de discriminación, lo que habilita la figura de “concurso material”. Esto permitiría sumar las penas correspondientes a cada delito, elevando la condena potencial hasta los 15 años de prisión.

Por su parte, la defensa busca atenuar la situación judicial y plantea que, en caso de condena, la joven pueda cumplir la pena en la Argentina.

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Con el inicio del juicio, se abre una etapa clave que determinará el futuro de la argentina y que podría sentar un precedente en casos de argentinos juzgados por delitos de este tipo en el exterior.