La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Licencias de Conducir, optimizó el trámite para la obtención del registro, haciéndolo cada vez más rápido y sencillo para los vecinos. La modalidad alcanza tanto a quienes necesitan tramitar su original de primera licencia como para quienes solicitan renovación o ampliación.

El área, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana, viene trabajando con el objetivo de reducir los tiempos de los trámites, cuya gestión se puede iniciar mediante el sitio web www.mardelplata.gob.ar/comotramitarlicencia.

En la actualidad, se ofrecen 450 turnos diarios para el permiso original, renovación o ampliación, entre otros, y -en promedio- se entregan más de 5.000 licencias al mes. La demanda siempre es alta y por eso desde el Municipio se debe procurar una respuesta de forma constante. Con ese objetivo es que dispusieron una reorganización de los recursos que resultó en una mejora de la atención .

En este sentido, el trámite puede hacerse en el Distrito Descentralizado El Gaucho y en diferentes puntos del partido como la Delegación Puerto en Ayolas 3620, Delegación Batán en Avenida Centenario 136, CETAC en Moreno 4297, el Colegio de Abogados en Almirante Brown 1958, el Automóvil Club de Santa Fe 2285 y Las Palmeras (ex Sobremonte) en Constitución 6690.

