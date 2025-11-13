En el marco de una acción de promoción internacional, un grupo de agentes turísticos provenientes de Paraguay visitó Mar del Plata, invitados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). La actividad se desarrolló como parte de un Fam Tour orientado a posicionar a la ciudad como un destino destacado para el mercado paraguayo.

Los visitantes integran la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo del Paraguay (ASATUR) y representan a reconocidas firmas del sector: Solymar Turismo, Palma Travel, Viamar Viajes y Canadá Viajes. Durante su estadía, recorrieron diversos atractivos turísticos de la ciudad, incluyendo parques temáticos, museos, espacios naturales, excursiones marítimas, fábricas de cerveza artesanal, propuestas gastronómicas y circuitos por la costa y la zona de Chapadmalal.

El objetivo de esta iniciativa fue fortalecer los vínculos institucionales entre ambos destinos y promover a Mar del Plata como una opción atractiva dentro de las propuestas turísticas emisivas de Paraguay. Los agentes destacaron la diversidad de experiencias, la calidad de los servicios y la hospitalidad local, manifestando su interés en difundir la ciudad entre sus clientes.

“Con este tipo de acciones reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando estrategias de promoción que contribuyan al crecimiento del turismo receptivo y al posicionamiento de Mar del Plata como un destino de nivel internacional”, señalaron desde el EMTURyC.

