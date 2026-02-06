Tres agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense que cumplen su labor en la Alcaidía Penitenciaria Batán asistieron a un hombre que perdió el control de su vehículo y se accidentó en la Ruta Provincial 2, a la altura de la localidad de Coronel Vidal, cuando regresaban a sus domicilios luego de cumplir su jornada laboral.

Los funcionarios, que se desempeñan en el área de Vigilancia y Tratamiento, circulaban desde Mar del Plata en sentido hacia Buenos Aires cuando observaron que un automóvil Nissan modelo Kicks se cruzó intempestivamente desde el carril rápido hacia la banquina, presuntamente luego de que el conductor se quedara dormido.

Al advertir que el vehículo impactó contra un cartel y que su ocupante había quedado atrapado por la activación de los airbags, los agentes detuvieron la marcha, descendieron del rodado en el que se trasladaban y acudieron de inmediato en su auxilio.

“La ley de las rutas, y nuestro lema como personas que las transitamos permanentemente, es siempre frenar ante un incidente y colaborar, porque nunca sabemos cuándo puede tocarnos a nosotros”, expresó el sargento ayudante Agustín Mapelli.

Los penitenciarios constataron que el hombre se encontraba en estado de shock, verificaron sus signos vitales y, al comprobar que no presentaba lesiones de gravedad, dieron aviso al Departamento Vial de Coronel Vidal, permaneciendo en el lugar hasta la llegada del personal policial.

Finalmente, la víctima, de aproximadamente 77 años, pudo trasladarse por sus propios medios al hospital de Coronel Vidal para recibir una evaluación médica.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Jefatura del SPB y la Alcaidía Batán destacaron el profesionalismo y la rápida intervención de los agentes, quienes actuaron de manera correcta y oportuna ante la emergencia.