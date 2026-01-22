El presidente Javier Milei desarrolló una serie de actividades y encuentros internacionales en Davos, donde mantuvo reuniones bilaterales, saludos protocolares y participó de instancias multilaterales vinculadas a la cooperación y la paz internacional.

En ese marco, el mandatario nacional mantuvo una reunión con el Presidente y CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain, con quien dialogó sobre temas vinculados al sector aeroespacial y las oportunidades de cooperación.

Asimismo, junto al canciller Pablo Quirno saludó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro protocolar.

Por otro lado, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saludaron al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, también en el marco de las actividades realizadas en la ciudad suiza.

Se recuerda que el Presidente participó de la ceremonia de firma del Board of Peace, una iniciativa impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La República Argentina es miembro fundador de esta nueva organización internacional orientada a la búsqueda de la paz en zonas de conflicto.

