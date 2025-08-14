El jueves tendrá medallas para Mar del Plata en los Juegos Panamericanos Junior que se están disputando en Asunción. Dos están aseguradas, pero podría haber más en las tres disciplinas que tendrán acción.

La natación tendrá su último día de actividad con las postas 4x100 combinadas tanto masculina como femeninas y ahí, estarán los marplatenses buscando sus últimas medallas del torneo, luego de una destacada cosecha que tuvo uno de sus puntos máximos con el oro de Ulises Saravia.

Ya desde la mañana, el squash disputará las semifinales tanto en el doble masculino como en el mixto donde los hermanos Segundo y Santiago Portabales tienen asegurada la medalla, pero irán por el oro o, al menos la final que se disputarán por la tarde.

Por último, el voley femenino con la armadora marplatense Juana Giardini, tendrá las semifinales en el final del día luego de un día de descanso para la disputa de los cuartos de final. Ahí quedó emparejado con México en la búsqueda de la medalla de plata como mínimo en el certamen.

CRONOGRAMA - Jueves 14 de agosto



10.19 hs. - Natación - Clasificación 4x100 combinados masculino - Ulises Saravia

12.15 hs. - Squash - Semifinales - Dobles Masculino - Santiago Portabales y Francisco Alfonso ante Joao Santos y Murilo Penteado de Brasil

13.45 hs. - Squash - Semifinales - Dobles Mixto - Segundo Portabales y Paula Rivero ante Wally Ávila y Mariana Narváez (México)

19.11 hs. - Natación - Final 4x100 combinados Femenino - Lucía Gauna

19.25 hs. - Natación - Final 4x100 combinados Masculino - Ulises Saravia

20.30 hs. - Voley Femenino - Semifinales - Argentina vs. México

