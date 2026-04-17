El Municipio de Mar del Plata dio a conocer la programación cultural y recreativa para este fin de semana, con propuestas que combinan recorridos históricos, espectáculos musicales y encuentros al aire libre en distintos puntos de la ciudad.

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Uno de los ejes principales será la celebración del Día Internacional de los Monumentos, que tendrá como escenario a la Casa sobre el Arroyo. El espacio abrirá el sábado de 10 a 14 con visitas guiadas que permitirán conocer en detalle este ícono de la arquitectura moderna y su valor patrimonial.

En el plano musical, el Teatro Colón ofrecerá una doble función del ciclo Candlelight el viernes a las 19 horas y otra a las 21, con conciertos a la luz de las velas que incluirán interpretaciones de canciones de Coldplay y Ed Sheeran. Además, el sábado a las 20 horas será el turno de la Orquesta Municipal de Tango, que subirá al escenario con un repertorio dedicado al género ciudadano.

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Las actividades también se trasladarán al aire libre. El Palco de los Músicos será sede de encuentros el sábado desde las 13, con un homenaje a Los Chalchaleros y, más tarde, una propuesta de K-Pop orientada al público joven.

Con opciones variadas y gratuitas en muchos casos, la agenda busca ofrecer alternativas para todos los gustos, combinando cultura, música y espacios emblemáticos de la ciudad.

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