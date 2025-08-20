En los últimos días de disputa de los Juegos Panamericanos Junior que se están realizando en Asunción, el miércoles volverá a contar con una intensa participación marplatense sobre todo en el atletismo donde será el día con mayor presencia.

Quedan algunas pocas participaciones puntuales de un día de acción para las disciplinas atléticas y serán tres los marplatenses que verán acción.

La primera aparición será en una de las pruebas de campo como el Lanzamiento de Martillo donde, desde las 17.40, participarán dos marplatenses: Tomás Olivera y Lautaro Voullioz buscando quedar lo más cerca de sus mejores marcas personales y porque no, pelear por algo más en la competencia.

En el cierre de la jornada, desde las 19, Juana Zuberbuhler que viene de competir en la posta 4x400 mixto con el equipo argentino; ahora hará su única presentación individual en los 1.500 metros.

Otro de los deportes que empezará en la rama femenina con la instancia clasificatoria es la Gimnasia Artística con la marplatense Juana Azerman haciendo una importante experiencia representando al país.

AGENDA - Miércoles 20 de agosto

12.30 hs. - Gimnasia Artística - Clasificación Femenina - Juana Azerman

17.40 hs. - Atletismo - Lanzamiento de Martillo - Tomás Olivera y Lautaro Voullioz

19 hs. - Atletismo - 1.500 metros - Juana Zuberbuhler