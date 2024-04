Tal como se anunció, este jueves se lleva a cabo una medida de fuerza de 24 horas por parte de los docentes, convocada por La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El gremio emitió un comunicado en donde exigen la restitución del FONID, la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución de un piso salarial, el envío de fondos para los programas educativos nacionales, el aumento urgente de los haberes de los docentes y docentes jubilados, el envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales y el rechazo al protocolo de Seguridad del Gobierno Nacional.

En cuanto al nivel de adhesión en Mar del Plata, el secretario general de Suteba, Gustavo Santos Ibáñez dijo: "Es altísimo. En el último relevamiento que hicimos, nos dio cercano al 90%. Eso significa el absoluto rechazo a las políticas de ajuste salarial del gobierno nacional y a la eliminación del fondo de incentivo docente. Esta participación se ve de la misma forma en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país".

"En la Provincia el nivel es muy similar y el acatamiento es muy fuerte porque fue convocado por la CTERA. Cuando hablamos de la necesidad de establecer un piso salarial a nivel nacional, lo decimos en cuanto a una igualdad en todas las provincias para todos los docentes. Esa era una conquista que habíamos logrado a través de la lucha de lo que fue la carpa blanca, la marcha federal educativa y grandes hitos de lucha del sector docente en Argentina, en la época de 1990. La paritaria nacional es un logro de ellos, la Ley de financiamiento educativo, la de educación, acompañaron fuertemente ese proceso", afirmó.

Puede interesarte

"En el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos una Ley de paritarias que nos permite discutir con el gobierno, a diferencia del nacional que reduce el salario. Al eliminar el fondo de incentivo docente, lo que hacen es correrse de su responsabilidad de garantizar la educación pública. Entonces nos encontramos con provincias que no tienen paritarias, o que dependen del estado nacional para completar el piso del salario. Al no tenerlas, dependen del presupuesto de cada gobernador. Son cerca de 9 las que no llegan a pagar ese piso", continuó el referente.

Y agregó que "la eliminación del fondo de incentivo docente implica una pérdida salarial de entre el 10% y el 20%. En el caso de la provincia de Buenos Aires son cerca de $28.000 en el bolsillo de los trabajadores. En otros lugares es entre $60.000 y $130.000 menos. Por lo tanto, la situación de los docentes es muy compleja, al igual que los distintos trabajadores de otras áreas".

"El poder adquisitivo de los trabajadores en Argentina, no solamente de los docentes, padece una pérdida del 21% en los primeros dos meses del gobierno de Milei", concluyó Ibáñez.