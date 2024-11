Frente a la crisis que atraviesa el país, muchos jóvenes mantienen la modalidad de viajar al exterior en busca de mejores oportunidades y estabilidad económica. En ese sentido y siendo uno de los destinos más requeridos gracias a la gran cantidad de migrantes, la ciudadanía italiana suele ser la más demandada por la población.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con el cónsul de Italia, Santo Purello para entender como se encuentra la demanda de ciudadanías y pasaportes de dicho país. Asimismo, el referente mencionó que es “importante informarse antes de comenzar los trámites” y que el Consulado no posee gestores propios, por lo tanto “no pueden garantizar la confiabilidad de los mismos”.

"La demanda de ciudadanías se mantiene, al menos desde el 2021 y no hemos notado incrementos. El consulado pone el máximo esfuerzo para la tramitación de los servicios. La gente puede acceder a su pasaporte en cuestión de una semana mas o menos. También hacemos inscripción de anágrafes, estado civil, asistencia a los italianos que viven aquí y por supuesto el servicio de ciudadanía", sumó.

Puede interesarte

"La tramitación de la ciudadanía es un servicio que es muy pedido en este periodo, por eso habilitamos muchos más turnos para la gente. Pero lo que es muy importante, antes de empezar el procedimiento, el cual es costoso y lleva mucho labor detrás, hay que informarse porque muchos de los que presentan las solicitudes, no tienen el derecho o todo en orden. Esto implica un gasto económico para todos y un trabajo más para el Consulado. Por eso invito a la sociedad a leer con atención las indicaciones que se dan en nuestra página web o a contactarse por las redes sociales donde les brindaremos información al respecto", dijo Purello.

A modo de conclusión, el referente indicó que frente a aquellos gestores que se ofrecen para hacer los trámites, "el Consulado no posee a ninguno, por lo tanto no se puede garantizar su confiabilidad. Sabemos que el trámite es complicado porque hay que recolectar varios documentos, por lo cual es normal buscar ayuda pero nuestra institución no tiene relación con ellos, por lo tanto no podemos afirmar si son o no confiables".