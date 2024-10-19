Finalizado uno de los fin de semanas largos de mayor relevancia previo a la temporada, el sector de Martilleros local afirmó que la afluencia de turismo a la ciudad fue notable y que esto genera buenas expectativas para el verano.

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Asimismo, también afirmaron que si bien ya se habían recibido consulta durante el mes de agosto, ya comenzaron levemente las reservas para la temporada pero que el fuerte será durante el mes de noviembre, como cada año.

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En ese sentido, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros dialogó con El Marplatense y afirmó que de a poco comenzaron las reservas de cara al verano 2024-2025: "Tuvimos una buena afluencia de turistas el fin de semana largo en distintas líneas, algunos para poner en condiciones sus unidades para la temporada. Hubo muchas consultas y algunas reservas por lo tanto lo vemos como el inicio del verano pero el periodo fuerte de contrataciones de hospedaje se da en noviembre. Comenzaron de a poco pero si bien en agosto empezamos a tener consultas, la demanda intensa será en ese momento.

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"Notamos mucho interés y eso genera bastantes expectativas así que de cara al verano, esto marca el inicio que se va a extender hasta mediados de abril con Semana Santa. Este descanso que tuvimos la semana pasada fue un presagio muy bueno tanto en clima como en la llegada de visitantes a la ciudad", concluyó el referente local.

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