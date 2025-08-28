La protesta surge luego de meses de inconvenientes en la prestación de servicios, que en su momento habían sido limitados únicamente a urgencias. Aunque recientemente se alcanzó un acuerdo de pago que permitió reactivar la atención, los beneficiarios decidieron salir a la calle para exponer la situación que atraviesan.

“Las prestaciones continúan gracias a un compromiso de pago y un adelanto”, explicaron los afiliados a El Marplatense, quienes remarcaron que la incertidumbre y las demoras afectan su acceso a la salud.

En paralelo, se conoció la firma de un decreto que establece un descuento adicional del 2% para el personal en actividad, con el objetivo de achicar deudas de la obra social. Sin embargo, este recorte no alcanza a retirados ni familiares, lo que generó aún más descontento entre los afiliados.

Además, denunciaron la existencia de compras directas a droguerías sin los debidos controles, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión en un contexto de fuertes dificultades financieras.

Los manifestantes advirtieron que las medidas de fuerza podrían continuar si no se garantizan soluciones estructurales que aseguren una cobertura integral y estable para todos los beneficiarios.

