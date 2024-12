Afiliados autoconvocados de IOMA se presentarán en la Banca 25 del Honorable Concejo Deliberante este jueves a las 10, para reclamar una solución ante la falta de prestaciones en la región.

En este sentido, Marcela, integrante y referente del grupo de autoconvocados, declaró en diálogo con El Marplatense que “de ahí vamos a marchar hasta la sede de IOMA para una convocatoria que llamamos 'El Cacerolazo a Celeste Lazo' por todos los casos que están sin resolver y prestaciones que se están demorando a gente que hace rato están esperando”.

Por otro lado, “esta mañana me llamó el señor Lombardo, jefe de las Regiones, para coordinar una reunión con Homero Giles para el viernes. Sin embargo, me dijeron que la convocatoria no se debía llevar a cabo para tener la reunión”, explicó.

Ante esta situación, “respondí que iba a consultar con el grupo porque me parece que en un país democrático, y una Provincia donde la bandera es la Justicia Social, no tendría que haber ningún tipo de negociación ni coartar nuestro derecho de expresarnos”, afirmó.